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В CS:GO появился агент Жак Белтрам — это прототип реального героя, который спас заложников

В CS:GO появился агент Жак Белтрам — это прототип реального героя, который спас заложников
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С выходом операции Riptide в CS:GO появился агент Жак Белтрам. Он выступил прототипом реального героя Арно Бельтрама, который героически погиб в 2018 году.

Описание агента основано на трагическом случае подполковника Арно Бельтрама. В 2018 году во время террористического акта мужчина предложил преступнику обменять себя на одного из заложников. Террорист согласился, а позже нанёс Арно смертельный удар ножом в горло. Подполковника посмертно повысили в должности и присвоили медаль «За мужество и самоотверженность».

Операция Riptide началась в CS:GO вчера, 22 сентября. Шутер получил множество нововведений, среди которых исправления в балансе, возможность бросить гранату на землю, полицейский щит и многое другое. Операция «Хищные воды» продлится до 20 февраля 2022 года.

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