В CS:GO появился агент Жак Белтрам — это прототип реального героя, который спас заложников

С выходом операции Riptide в CS:GO появился агент Жак Белтрам. Он выступил прототипом реального героя Арно Бельтрама, который героически погиб в 2018 году.
Описание агента основано на трагическом случае подполковника Арно Бельтрама. В 2018 году во время террористического акта мужчина предложил преступнику обменять себя на одного из заложников. Террорист согласился, а позже нанёс Арно смертельный удар ножом в горло. Подполковника посмертно повысили в должности и присвоили медаль «За мужество и самоотверженность».
Операция Riptide началась в CS:GO вчера, 22 сентября. Шутер получил множество нововведений, среди которых исправления в балансе, возможность бросить гранату на землю, полицейский щит и многое другое. Операция «Хищные воды» продлится до 20 февраля 2022 года.
Открытая бета Call of Duty: Vanguard закончилась. Авторы поблагодарили игроков за отклики и пообещали исправить самые распространённые ошибки.
- 23 сентября 2021
-
14:19
-
13:58
-
13:22
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:34
-
10:53
-
10:33
-
01:54
-
01:36
-
00:52
- 22 сентября 2021
-
19:11
-
19:03
-
18:37
-
18:18
-
18:00
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
15:53
-
15:00
-
14:54
-
13:52
-
13:10
-
12:35
-
12:06
-
11:35
-
11:13
-
04:28
-
03:43
- 21 сентября 2021
-
21:24
-
19:33
-
18:33
-
16:31