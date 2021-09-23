«Я больше не фанат Genshin Impact». Игроки недовольны конкурсами в честь годовщины игры

В сентябре 2021 года Genshin Impact отмечает годовщину. В честь этого разработчики организовали специальный ивент с конкурсами для игроков. Пользователи остались недовольны тем, что авторы предлагают мелкие награды за бесплатную рекламу игры.

Игрокам предложили создать по игре арты, видео, скриншоты и многое другое. Награды — внутриигровые предметы и различные гаджеты: iPdad, iPhone, AirPods и другие устройства. Но дорогие призы получат те, кого выберут случайным образом, то есть это необязательно будут игроки, чей контент будет выделяться на фоне других.

Фанатам такая система не понравилась. Пользователи отметили, что действительно талантливых художников или создателей другого контента очень мало, а большая часть игроков останется без ценных призов.

Я больше не фанат Genshin Impact. С меня хватит, разработчики совсем не уважают своих игроков. Я был лучшего мнения о вас.

Однако не все игроки отнеслись к конкурсу так категорично. Например, пользователь под ником Dain come home призывал не нервничать и не делать преждевременные выводы, ведь это всего лишь игра.

Ребята, что с вами такое? Вы уходите из игры из-за наград? Серьёзно? Будьте спокойнее, не нервничайте.

В ответ на игрока обрушились другие пользователи. Они подчеркнули, что разработчики наплевали на труды фанатов и хотят отделаться не особо ценными наградами. По мнению геймеров, куда проще было бы выдать всем хорошие внутриигровые предметы, а не разводить из этого цирк.

20 сентября инсайдер Educational-Shine292, известный в сообществе игроков Genshin Impact, сообщил о скором появлении четырёх новых героев. С апдейтом 2.3 в игре должен появиться Горо. Обновление 2.4 добавит в Genshin Impact Итто и Шень Хе, а 2.5 — Яэ.

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