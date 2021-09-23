Режиссёрская версия Death Stranding не порадовала критиков новым контентом

24 сентября выйдет режиссёрская версия Death Stranding. Издание Director's Cut получило первые отзывы и оценки. Журналисты отметили, что для расширенной версии в игру добавили слишком мало нового контента, но зато исправили прошлые проблемы и подтянули техническое состояние.

На момент публикации новости у Death Stranding для PS5 уже 85 баллов из 100 на Metacritic (у оригинала на PS4 всего 82), а на OpenCritic — 86 (83 у оригинала). В целом оценки положительные, однако наличие новых возможностей, например, джетпаков, не сделало игру кардинально лучше. Журналисты ожидали больших изменений.

Автор обзора из издания ScreenRant подчеркнул, что для новичков режиссёрская станет идеальной точкой входа. В игре улучшенная техническая часть, плюс есть поддержка особенностей геймпада DualSense.

Death Stranding Director's Cut получилась неплохой. Жаль, что новый контент кардинально не влияет на игру и не делает её свежее. Зато очень здорово использовать DualSense.

Журналисту издания PlayStation LifeStyle больше всего понравились трассы с автомобилями и помощники-роботы, которые доставляют грузы вместе с Сэмом.

В режиссёрской версии Death Stranding я провёл много времени на трассах с автомобилями. Очень классное нововведение. Ещё мне понравились роботы, но в первую очередь за них благодарен Сэм! К сожалению, это не делает игру кардинально другой.

В Death Stranding Director's Cut игроки столкнутся с проблемой переноса сохранений с PS4 на PS5. Чтобы перенести файл сохранения с прошлой консоли Sony, придётся скачать Death Stranding для PS4, обновить её и экспортировать файл, а уже потом установить режиссёрскую версию и скачать сохранение. Подобное удивило пользователей, потому что в случае со Star Wars Jedi: Fallen Order и Ghost of Tsushima Director's Cut такого не было.

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