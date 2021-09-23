В Epic Games Store можно бесплатно забрать The Escapists

В цифровом магазине Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 30 сентября можно забрать симулятор побега из тюрьмы The Escapists.

Разработчики тайтла предоставили игрокам большой простор для свободы. Способов выбраться из тюрьмы много. Например, можно прокопать ров или договориться с охраной, но во всех ситуациях будут свои нюансы. Также можно создать собственную тюрьму с помощью игрового инструмента.

С 30 сентября по 7 октября можно будет забрать стратегию Europa Universalis IV. Её официальный релиз состоялся в августе 2013 года.

Режиссёрская версия Death Stranding в целом понравилась журналистам, однако отмечают отсутствия свежести и чего-то кардинально нового. Зато в техническом плане игра стала лучше.