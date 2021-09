Свежий геймплей «Стражей Галактики» посвятили боям и исследованию мира

Разработчики «Стражей Галактики» опубликовали пару свежих геймплейных роликов. В первом видео показаны боевая система и особенности каждого члена команды.

Ракета — специалист по мощному вооружению и любитель взрывов. В основном он держит врагов на расстоянии;

— специалист по мощному вооружению и любитель взрывов. В основном он держит врагов на расстоянии; Грут выступает в роли защитника. Он может обездвиживать врагов с помощью корней и возвращать к жизни павших членов команды;

выступает в роли защитника. Он может обездвиживать врагов с помощью корней и возвращать к жизни павших членов команды; Дракс — главная сила команды. Он способен наносить сильные удары и оглушать противников своими навыками;

— главная сила команды. Он способен наносить сильные удары и оглушать противников своими навыками; Гамора очень ловкая и быстрая, от чего враги часто промахиваются по ней. Своими способностями может нанести врагу огромный урон;

очень ловкая и быстрая, от чего враги часто промахиваются по ней. Своими способностями может нанести врагу огромный урон; Звёздный Лорд — единственный доступный для игры персонаж. Его стиль боя универсален — герой может драться в бою и расстреливать врагов на расстоянии с помощью бластеров. Реактивные ботинки помогают ему двигаться быстрее.

Второй ролик посвящён исследованию и взаимодействию с персонажами.

22 сентября стало известно много деталей экшена. Во втором ролике нет новой информации, в видео просто показали всё наглядно. Например, различные костюмы героев, выбор и его последствия, а также систему навыков и их применение.

Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

