Свежий геймплей «Стражей Галактики» посвятили боям и исследованию мира
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Разработчики «Стражей Галактики» опубликовали пару свежих геймплейных роликов. В первом видео показаны боевая система и особенности каждого члена команды.
- Ракета — специалист по мощному вооружению и любитель взрывов. В основном он держит врагов на расстоянии;
- Грут выступает в роли защитника. Он может обездвиживать врагов с помощью корней и возвращать к жизни павших членов команды;
- Дракс — главная сила команды. Он способен наносить сильные удары и оглушать противников своими навыками;
- Гамора очень ловкая и быстрая, от чего враги часто промахиваются по ней. Своими способностями может нанести врагу огромный урон;
- Звёздный Лорд — единственный доступный для игры персонаж. Его стиль боя универсален — герой может драться в бою и расстреливать врагов на расстоянии с помощью бластеров. Реактивные ботинки помогают ему двигаться быстрее.
Второй ролик посвящён исследованию и взаимодействию с персонажами.
22 сентября стало известно много деталей экшена. Во втором ролике нет новой информации, в видео просто показали всё наглядно. Например, различные костюмы героев, выбор и его последствия, а также систему навыков и их применение.
Marvel's Guardians of the Galaxy выйдет 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
В Epic Games Store началась новая раздача. Бесплатно можно забрать симулятор побега из тюрьмы The Escapists.
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