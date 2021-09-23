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«Он что, заметил пирожок?»: анимация победы в FIFA 22 рассмешила игроков

«Он что, заметил пирожок?»: анимация победы в FIFA 22 рассмешила игроков
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В сети появился забавный момент с празднования победы клубом «Ньюкасл Юнайтед» в FIFA 22. Игроки начали традиционно радоваться победе, но в конце на всех парах побежал тренер клуба Стива Брюса — он оказался быстрее всех.

Всё бы ничего, но Стив Брюсу уже 60 лет. У него довольно крупное телосложение, так что сделать подобный забег от радости победы в настоящем матче он вряд ли бы смог. Именно так думают пользователи, которые с юмором оценили фрагмент.

Это один из лучших роликов по FIFA вообще. Я долго смеялся. Тут просто ситуация — когда убегаешь от проблем.

Пользователь NPB_Picks пошутил, что тренер был голоден и как раз увидел пирожок.

Это очень забавно. Он что, заметил пирожок? Видимо, да, и был голоден. Получилось очень смешно.

FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже можно оформить на всех платформах.

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