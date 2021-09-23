«Он что, заметил пирожок?»: анимация победы в FIFA 22 рассмешила игроков

В сети появился забавный момент с празднования победы клубом «Ньюкасл Юнайтед» в FIFA 22. Игроки начали традиционно радоваться победе, но в конце на всех парах побежал тренер клуба Стива Брюса — он оказался быстрее всех.
Всё бы ничего, но Стив Брюсу уже 60 лет. У него довольно крупное телосложение, так что сделать подобный забег от радости победы в настоящем матче он вряд ли бы смог. Именно так думают пользователи, которые с юмором оценили фрагмент.
Это один из лучших роликов по FIFA вообще. Я долго смеялся. Тут просто ситуация — когда убегаешь от проблем.
Пользователь NPB_Picks пошутил, что тренер был голоден и как раз увидел пирожок.
Это очень забавно. Он что, заметил пирожок? Видимо, да, и был голоден. Получилось очень смешно.
FIFA 22 выйдет 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предварительные заказы уже можно оформить на всех платформах.
Разработчики Marvel's Guardians of the Galaxy выпустили свежие геймплейные ролики. В них рассказывается про боевую систему и исследования.
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