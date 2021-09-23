Ошибка 37 наносит ответный удар: сервера Diablo 2 Resurrected уже обвалились

Только ремейк Diablo 2 вышел, как его постигла судьба Diablo 3 — сервера не выдержали нагрузку и сразу же обвалились. Конечно, это уже не та самая ошибка 37, но фактически история повторяется.

Тогда на восстановление доступа к разработчиков ушли чуть ли не дни, поэтому будем надеяться, что с Diablo 2: Resurrected ситуация повторится не до такой степени, а Blizzard стабилизирует работу в ближайшие несколько часов.

Подключиться к серверам не могут игроки на всех платформах — будь то PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch или ПК. Мы не советуем и дальше прорываться в игру сейчас, поскольку уже поступали сообщения о потерянном прогрессе — возможно, лучше просто чуть-чуть подождать.

Diablo 2: Resurrected — это ремейк культовой Diablo 2 с дополнением Lord of Destruction. При желании можно переключаться на оригинальную графику, чтобы особенно оценить проделанную работу над проектом.