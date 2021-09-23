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Warhammer 40,000: Space Marine бесплатно обновили до юбилейного издания

Warhammer 40,000: Space Marine бесплатно обновили до юбилейного издания
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SEGA в честь недавнего 10-летия Warhammer 40,000: Space Marine перевыпустила экшен — владельцы оригинала получили новое издание бесплатно.

Однако теперь игра стоит почти втрое дороже — стоимость выросла с 1029 до 2899 рублей. Правда, в честь выпуска юбилейной версии сделали скидку в 66% — до 30 сентября игру можно приобрести за 985 рублей. Что же входит в состав нового издания?

  • все 13 дополнений для оригинала
  • саундтрек, обои, руководство пользователя, артбук, карты и трейлер.

Примечательно, что об игре вспомнили на волке слухов о продолжении — Space Marine 2 впервые появилась в базе данных GeForce NOW, подлинность которой подтвердила сама NVIDIA с важной пометкой о множестве предположительных проектов. За создание сиквела, по слухам, отвечает питерская Saber Interactive (World War Z, SnowRunner, TimeShift).

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