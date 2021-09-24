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Death Stranding вышла на PS5 — DualSense в геймплее и проблемы с сохранениями

Death Stranding вышла на PS5 — DualSense в геймплее и проблемы с сохранениями
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Режиссёрская версия Death Stranding добралась до PlayStation 5, а владельцы оригинала на PS4 могут обновиться до расширенной версии переиздания всего за 700 рублей — туда, помимо новинки, входят различные бонусы вроде аватарок PSN и несколько косметических DLC.

Отдельно это издание продают за 4299 рублей, тогда как обычная версия Death Stranding Director's Cut обойдётся в 3599 рублей.

Незадолго до премьеры появились различные видео о режиссёрской версии. Эксперты Digital Foundry, к примеру, рассказали ряд интересных деталей:

  • Триггеры DualSense используются в геймплее — в зависимости от тяжести груза тяжелее нажимать курки для балансировки главного героя;
  • Также вибрация DualSense интересно меняется в зависимости от поверхности. В целом реализацию возможностей геймпада называют одной из лучших на PS5;
  • Загрузки на PS5 занимают около 5 секунд, тогда как на PS4 они затягивались секунд на 90;
  • Мир игры частично изменился — разработчики поменяли некоторые элементы ландшафта. Камни теперь в других местах, части изменились горы. Предполагается, что команда внесла коррективы на основе данных о передвижении игроков из оригинала
  • При желании можно подключить клавиатуру и мышь — управление переключается налету.
Один из примеров изменения ландшафта

Один из примеров изменения ландшафта

Глобальным недостатком версии для PS5 назвали перенос сохранений — на текущий момент это самый проблемный экспорт на памяти. Игрокам надо не просто загрузить версию для PS4, но ещё и загрузить нужный файл сохранения, подойти к терминалу и только там запустить перенос.

Но и тут есть загвоздка — перенести сохранения нельзя, если у героя есть активные заказы. Большинство можно отменить, однако существует и те, кто надо обязательно выполнить. То есть да, для переноса сейва кому-то придётся потратить час-два на прохождение миссии.

У Death Stranding два режима производительности — качество (4К при 60 FPS) и производительность (1800р при 60 FPS). Вдобавок можно выбрать широкоформатный режим 21:9. Картинка будет отображаться с полосами сверху и снизу, но вместе с этим увеличится поле зрения. На OLED-экране такой режим будет кстати.

UltraWide-режим выглядит так — да, с полосами

UltraWide-режим выглядит так — да, с полосами

В режиме качества при стандартном соотношении сторон (16:9) иногда возникают падения частоты кадров, хотя ничего критичного, тогда как в режиме производительности безоговорочные 60 кадров в секунду. При включении режима 21:9 производительность в 4К-режиме улучшается.

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