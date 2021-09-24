Главное с Nintendo Direct: Bayonetta 3, новая подписка с N64 и Крис Пратт в роли Марио

Nintendo провела 40-минутную Direct, где показала множество игр и даже анонсировала новую подписку — точнее, настройку для уже существующей Switch Online.
Но главным событием всё-таки стал первый полноценный трейлер Bayonetta 3 — слэшер анонсировали ещё в 2017 году и с тех пор новостей о нём практически не было. Третью часть выпустят уже в 2022 году, а в ролике показали не только жгучую ведьму, но и первый геймплей.
В конце видео также появилась таинственная фигура, внешне напоминающая Данте или Вергилия из Devil May Cry. Ждём деталей!
Но вернёмся к подписке — в неё войдут игры с Nintendo 64, включая The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario 64, и игры с 16-битной SEGA Mega Drive. Не шутка! Запуск ожидается в конце октября — ближе к нему объявят другие детали вроде стоимости.
Стартовая линейка игр с Nintendo 64
Стартовая линейка игр с SEGA Mega Drive
Сервис планируют постепенно расширять — в планах добавить The Legend of Zelda: Majora's Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie 64, Mario Gold, Kirby 64: The Crystal Shards, Pokemon Snap и Paper Mario.
Ещё одним важным анонсом стал актёрский состав анимационного фильм про Марио от студии Illumination («Гадкий Я», «Миньоны», «Зверопой»):
- Марио — Крис Пратт
- Аня Тейлор-Джой — Принцесса Пич
- Луиджи — Чарли Дэй
- Баузер — Джек Блэк
- Донки Конг — Сет Роген.
Именитому Чарльзу Мартине, который всё это время оставался неизменным голосом Марио, подготовили в фильме неожиданное камео. Прокат ленты начнётся в декабре 2022 года.
Capcom анонсировала первое платное расширение для Monster Hunter: Rise — Sunbreak. Разработчики обещают традиционный набор нового контента, включая истории, локации, монстров и механики. Выход летом 2022 года вместе с премьерой игры и аддона на ПК.
Анонсирована Kirby and the Forgotten Land — это трёхмерный экшен-платформер в мире «зелёного пост апокалипсиса». Перемещаться по необычному миру можно свободно. Выйдет весной 2022 года.
Детективная ролевая игра Disco Elysium появится на Nintendo Switch уже 12 октября. Сначала в цифровом магазине eShop, а в начале 2022 года планируется выпуск физической версии.
5 октября представят финального бойца Super Smash Bros. Ultimate. Также в октябре пройдёт специальный Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons — на нём покажут новый контент, который выпустят уже в ноябре.
Короткие анонсы для Switch
- Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет 11 ноября
- Трилогия Shadowrun выйдет на Switch
- Deltarune Chapter 1+ 2 выйдет сегодня
- Wreckfest выйдет осенью
- Ремейк-ремастер Act Raiser Renaissance вышел (также на PS4, ПК, iOS и Android).
Сюжетный трейлер Splatoon 3
Запись эфира
- 24 сентября 2021
-
02:00
-
01:04
- 23 сентября 2021
-
19:44
-
19:14
-
19:05
-
18:44
-
18:11
-
18:03
-
18:02
-
16:50
-
15:25
-
14:19
-
13:58
-
13:22
-
13:12
-
12:47
-
12:14
-
11:34
-
10:53
-
10:33
-
01:54
-
01:36
-
00:52
- 22 сентября 2021
-
19:11
-
19:03
-
18:37
-
18:18
-
18:00
-
17:09
-
17:05
-
16:58
-
15:53
-
15:00
-
14:54
-
13:52