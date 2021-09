Главное с Nintendo Direct: Bayonetta 3, новая подписка с N64 и Крис Пратт в роли Марио

Nintendo провела 40-минутную Direct, где показала множество игр и даже анонсировала новую подписку — точнее, настройку для уже существующей Switch Online.

Но главным событием всё-таки стал первый полноценный трейлер Bayonetta 3 — слэшер анонсировали ещё в 2017 году и с тех пор новостей о нём практически не было. Третью часть выпустят уже в 2022 году, а в ролике показали не только жгучую ведьму, но и первый геймплей.

В конце видео также появилась таинственная фигура, внешне напоминающая Данте или Вергилия из Devil May Cry. Ждём деталей!

Но вернёмся к подписке — в неё войдут игры с Nintendo 64, включая The Legend of Zelda: Ocarina of Time и Super Mario 64, и игры с 16-битной SEGA Mega Drive. Не шутка! Запуск ожидается в конце октября — ближе к нему объявят другие детали вроде стоимости.

Стартовая линейка игр с Nintendo 64

Стартовая линейка игр с SEGA Mega Drive

Сервис планируют постепенно расширять — в планах добавить The Legend of Zelda: Majora's Mask, F-Zero X, Banjo-Kazooie 64, Mario Gold, Kirby 64: The Crystal Shards, Pokemon Snap и Paper Mario.

Ещё одним важным анонсом стал актёрский состав анимационного фильм про Марио от студии Illumination («Гадкий Я», «Миньоны», «Зверопой»):

Марио — Крис Пратт

Аня Тейлор-Джой — Принцесса Пич

Луиджи — Чарли Дэй

Баузер — Джек Блэк

Донки Конг — Сет Роген.

Именитому Чарльзу Мартине, который всё это время оставался неизменным голосом Марио, подготовили в фильме неожиданное камео. Прокат ленты начнётся в декабре 2022 года.

Capcom анонсировала первое платное расширение для Monster Hunter: Rise — Sunbreak. Разработчики обещают традиционный набор нового контента, включая истории, локации, монстров и механики. Выход летом 2022 года вместе с премьерой игры и аддона на ПК.

Анонсирована Kirby and the Forgotten Land — это трёхмерный экшен-платформер в мире «зелёного пост апокалипсиса». Перемещаться по необычному миру можно свободно. Выйдет весной 2022 года.

Детективная ролевая игра Disco Elysium появится на Nintendo Switch уже 12 октября. Сначала в цифровом магазине eShop, а в начале 2022 года планируется выпуск физической версии.

5 октября представят финального бойца Super Smash Bros. Ultimate. Также в октябре пройдёт специальный Nintendo Direct по Animal Crossing: New Horizons — на нём покажут новый контент, который выпустят уже в ноябре.

Короткие анонсы для Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic выйдет 11 ноября

Трилогия Shadowrun выйдет на Switch

Deltarune Chapter 1+ 2 выйдет сегодня

Wreckfest выйдет осенью

Ремейк-ремастер Act Raiser Renaissance вышел (также на PS4, ПК, iOS и Android).

Сюжетный трейлер Splatoon 3

Запись эфира