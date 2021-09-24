«Хотим сделать шедевр, достойный называться Bayonetta». Первые детали Bayonetta 3

На прошедшей в ночь на 24 сентября Nintendo Direct была анонсирована Bayonetta 3. Третья часть слэшера о приключениях стервозной ведьмы Байонетты выйдет уже в 2022 году эксклюзивно на Nintendo Switch. Игра будет переведена на русский язык.

Вместе с дебютным трейлером и первыми скриншотами на сайте PlatinumGames появились первые детали игры и интервью с ключевыми разработчиками. Согласно описанию экшена на официальном сайте, Байонетта отправится в Токио, чтобы остановить новую угрозу. В трейлере ведьма сражается с новыми противниками, которых не было в предыдущих играх.

Создатель серии Хидеки Камия не работал над игровым процессом, но занимался игровым миром и историей экшена. Вместо него ключевым разработчиком стал Юсуки Мията, который до этого приложил руку к The Wonderful 101 и Astral Chain.

За эти четыре года у людей было много вопросов вроде: «Что происходит с Bayonetta 3?» и «Они действительно всё ещё над ней работают?» и «Когда будут новости»? Но так же сильно, как каждый хочет увидеть Bayonetta 3 как можно скорее, все её создатели хотели показать её и услышать овации фанатов.

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В третьей части у Bayonetta 3 появится умение Demon Slave, возможность контролировать демонов. В третьей части ведьма умела призывать на помощь могущественных существ, но в основном это происходило в самом конце сражения с боссами или в заскриптованных моментах. Теперь же Байонетта способна на это прямо посреди сражения, а управление чудовищем достанется игроку. Каждое создание снаряжено уникальным набором разрушительных атак.

Сейчас разработка находится на финальных этапах. Мы работаем над тем, чтобы сделать игровой процесс ещё глубже и интереснее, поэтому постоянно улучшаем игру и проводим в ней много времени. Поскольку это кульминация всеми любимой серии, мы делаем всё возможное, чтобы сделать её шедевром, достойным называться Bayonetta!

Bayonetta 3 была анонсирована в 2017 году коротким тизером. С тех пор PlatinumGames вообще не делилась информацией о продолжении, не показывала скриншоты и трейлеры. Однако Хидеки Камия говорил в каждом интервью, что разработка движется в привычном графике.

Скриншоты Bayonetta 3