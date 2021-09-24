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Появился геймплей Battlefield Mobile с техникой и разрушаемостью

Появился геймплей Battlefield Mobile с техникой и разрушаемостью
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В сети появилось много геймплейных роликов из мобильной Battlefield. В них демонстрируются перестрелки с противниками, кастомизация оружия, военная техника и разрушаемые объекты.

Основные черты серии Battlefield в мобильной версии шутера сохранились, хотя она всё ещё находится в стадии альфа-тестирования. Судя по всему, пользователи тепло приняли геймплей. Игроки отметили, что в таком виде игра действительно сможет конкурировать с Call of Duty: Mobile, которая на данный момент очень популярна. Пользователь Leon в шуточной форме подчеркнул, что теперь ему не нужна Battlefield 2042.

Вау, показанное выглядит очень круто. Всё, я больше не жду Battlefield 2042, хочу поскорее поиграть в мобильную Battlefield.

Утечка деталей и скриншотов мобильной версии шутера случилась 3 сентября. Стало известно, что в игре будут традиционные классы, от которых отказались в Battlefield 2042: штурмовик, боец поддержки, медик и разведчик.

У Battlefield Mobile есть страница в Google Play. Релиз игры состоится в 2022-м на Android и iOS.

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