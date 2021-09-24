Авторам S.T.A.L.K.E.R. 2 понравился обзор «Чернобыля» от BadComedian

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World похвалили обзор фильма «Чернобыль» от известного блогера и кинокритика BadComedian. Студия оставила под роликом шуточный комментарий с отсылкой на Сидоровича из игр франшизы.

Not Bad, хороший товар. Вот так бы всегда!

В самом начале ролика блогер обыграл популярный диалог между Сидоровичем и Стрелком. Также можно заметить, что бункер из серии игр воссоздан довольно точно, как и внешний вид персонажа. Пользователям такой подход очень понравился.

Пользователь под ником Ник Фокс отметил, что Сидорович в ролике получился живым и настоящим. Он будто сошёл со S.T.A.L.K.E.R. прямо в реальную жизнь.

Сидорович получился очень живым и не уступает Сидоровичу из «Сталкера». Очень круто, спасибо!

Студия GSC Game World разрабатывает вторую часть S.T.A.L.K.E.R. Игра выйдет 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. С первого дня релиза она будет доступна в Game Pass.

В сети появился геймплей мобильной Battlefield. В роликах показаны разрушаемость и перестрелки с противниками.