Практичный интерфейс и центральный защитник — что нового в Football Manager 22?

Авторы симулятора тренера футбольной команды Football Manager 22 представили ролик, в котором кратко рассказывается об основных нововведениях. Очевидно, что в видео упомянута лишь часть обновлений.

Что нового в Football Manager 22?

Самое заметное отличие — обновлённый интерфейс. Авторы постарались сделать его удобным и практичным.

В игре появится возможность покупать игроков через специальных футбольных агентов.

Симулятор откроет новую позицию — центральный защитник. Игрок сможет активнее участвовать в полузащите.

В Football Manager 22 крайний срок трансферного окна будет соответствовать тому, что происходит в реальности.

В игре появится более детальная настройка клуба и персонализации игроков.

Авторы пообещали ещё больше простора для тактических действий.

Релиз Football Manager 22 состоится 9 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android. С релиза симулятор войдёт в библиотеку игр Xbox Game Pass.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World похвалили обзор фильма «Чернобыль» от известного блогера и кинокритика BadComedian. Студия оставила под роликом шуточный комментарий с отсылкой на Сидоровича в играх франшизы.