Практичный интерфейс и центральный защитник — что нового в Football Manager 22?
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Авторы симулятора тренера футбольной команды Football Manager 22 представили ролик, в котором кратко рассказывается об основных нововведениях. Очевидно, что в видео упомянута лишь часть обновлений.
Что нового в Football Manager 22?
- Самое заметное отличие — обновлённый интерфейс. Авторы постарались сделать его удобным и практичным.
- В игре появится возможность покупать игроков через специальных футбольных агентов.
- Симулятор откроет новую позицию — центральный защитник. Игрок сможет активнее участвовать в полузащите.
- В Football Manager 22 крайний срок трансферного окна будет соответствовать тому, что происходит в реальности.
- В игре появится более детальная настройка клуба и персонализации игроков.
- Авторы пообещали ещё больше простора для тактических действий.
Релиз Football Manager 22 состоится 9 ноября на ПК, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS и Android. С релиза симулятор войдёт в библиотеку игр Xbox Game Pass.
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