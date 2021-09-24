Глава СК РФ связал игры и интернет с нападением на пермский университет

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что в нападениях на учебные заведения виноваты игры и интернет. По его словам, подростки подражают героям, которые «справляются с проблемами ликвидацией оппонентов».

Деструктивная информация, получаемая подростками в сети, ведёт к тому, что насилие в умах детей становится естественным и нормальным. К тому же они видят, что нападавшие превращаются в героев СМИ и соцсетей.

Бастрыкин считает, что современные подростки не получают достаточного уровня воспитания, из-за чего обращаются к интернету. По мнению главы СК РФ, сеть культивирует насилие и заставляет человека быть равнодушным к проблемам других.

Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги.

Также Бастрыкин затронул блогеров и стримеров, которые за определённую сумму денег готовы сделать что угодно, в том числе и причинить вред кому-либо или себе.

В погоне за прибылью и славой блогеры создают видеоматериалы издевательств над людьми, совершают сомнительные поступки, зачастую противозаконные.

Подобные высказывания глава СК РФ выдвинул после трагедии, которая случилась в пермском университете. 20 сентября студент ворвался в здание и начал расстреливать людей — в результате погибли шесть человек. При этом он готовился к нападению долгие месяцы, но какая-либо связь между ним и видеоиграми до сих пор не подтверждена и не доказана.

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