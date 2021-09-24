Всё в порядке! В Bayonetta 3 будут сцены с обнажённой героиней, авторы подтвердили

На прошедшей ночью демонстрации Nintendo Direct была представлена Bayonetta 3. Авторы слэшера из PlatinumGames показали дебютный геймплейный трейлер и скриншоты. Фанаты тепло приняли триквел, однако у всех возник вполне справедливый вопрос — почему Байонетта не раздевается во время призыва монстров, как в прошлых частях?
В предыдущих играх Bayonetta главная героиня всегда оголялась во время суперприёмов и добивания боссов. Весь её костюм — это волосы, из которых ведьма создаёт чудовищ. В триквеле, к удивлению поклонников, Байонетта совсем не раздевается даже во время призыва. Плюс на мысли о цензуре натолкнул новый образ девушки — вдобавок к фирменной обтягивающей одежде она теперь носит объёмную юбку.
Многие фанаты решили, что PlatinumGames прогнулась под современными трендами или попала под цензуру Nintendo. Однако ни того ни другого не случилось — поклонников успокоил сам Хидеки Камия, «отец» серии. В «Твиттере» он попросил перестать «недооценивать его» и заявил, что всё ещё остаётся «плохим мальчиком».
Естественно [она будет голой]. Ожидай, глупый парень, я не могу быть хорошим мальчиком. <...> Не надо недооценивать меня.
Bayonetta 3 выйдет в 2022 году только на Nintendo Switch. Игра уже на финальной стадии разработки, так что ждать осталось недолго.
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