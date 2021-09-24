В Fortnite добавили скин Венома из одноимённого фильма

Авторы Fortnite добавили в игру скин Венома и Эдди Брока из будущего фильма «Веном 2». Разработчики подчеркнули, что этот образ полностью основан на ленте, и поэтому он считается новым. В королевской битве уже есть образ симбиота, но он приближён к комиксовой версии персонажа.
Скин уже доступен в игре. В магазине также можно купить эмоцию «Веном на свободе» и тематические образы на кирку, дельтаплан и особый воздушный след.
13 сентября в королевской битве начался новый сезон под названием «Кубизм». С выходом восьмого сезона второй главы в игре появился ещё один симбиот — Карнаж.
Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин обвинил игры и интернет в нападениях на учебные заведения. По его словам, подростки подражают героям, которые решают свои проблемы силой.
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