В Fortnite добавили скин Венома из одноимённого фильма

Авторы Fortnite добавили в игру скин Венома и Эдди Брока из будущего фильма «Веном 2». Разработчики подчеркнули, что этот образ полностью основан на ленте, и поэтому он считается новым. В королевской битве уже есть образ симбиота, но он приближён к комиксовой версии персонажа.

Скин уже доступен в игре. В магазине также можно купить эмоцию «Веном на свободе» и тематические образы на кирку, дельтаплан и особый воздушный след.

13 сентября в королевской битве начался новый сезон под названием «Кубизм». С выходом восьмого сезона второй главы в игре появился ещё один симбиот — Карнаж.

Fortnite доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Android.

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