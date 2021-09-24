Фанатская теория: в Bayonetta 3 будет две вариации главной героини

После полноценной демонстрации Bayonetta 3 на Nintendo Direct изголодавшиеся фанаты начали строить теории, что же происходит в дебютном трейлере. Геймдиректор слэшера посоветовал фанатам несколько раз пересмотреть его, поскольку в нём скрыто несколько подсказок. Одна из самых популярных мыслей – в игре будет сразу две Церезы.

В «Твиттере» предположили, что показанная в трейлере Цереза находится в альтернативной временной линии. Она выглядит гораздо моложе самой себя из второй части, а детали её костюма похожи на наряд юной версии из оригинала. На это в основном указывает причёска – и в детстве, и сейчас эта Цереза предпочитает объёмные косы и небольшую чёлку на левый бок.

Так, это молодая Цереза из Bayonetta 1, верно? Не та Байонетта, за которую мы играли в 1-й и 2-й частях, верно? Моя теория в том, что мы будем играть за Церезу в альтернативной временной линии, куда отправили её в конце оригинальной игры. Вне зависимости от того, что произошло, я думаю, у нас будет две героини. У этой в том числе другой голос.

Фанатка верно подметила, что героиня в трейлере озвучена другой актрисой. Хеллена Тэйлор, подарившая свой голос ведьме из первой и второй игр, в начале сентября прокомментировала своё участие в третьей части. У неё спросили, задействована ли она в работе над триквелом, однако девушка дала неоднозначный ответ.

Возможно, вам придётся свыкнуться с фактом, что у Байонетты будет другой голос.

Однако актриса отметила, что ей нельзя более подробно ответить на этот вопрос из-за контактных обязательств и NDA. Однако это странно: если она не участвует в создании третьей части, то откуда такие требования со стороны разработчиков?

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На это же указывает и другой факт. Возможно, в альтернативном таймлайне Цереза получила другие силы и там же научилась управлять демонами прямо во время сражения. По этой же причине с неё не сползает костюм, обнажая её тело, что обычно происходило в первой и второй частях. На это уже отреагировал Хидеки Камия. По словам создателя франшизы, переживать не стоит: в игре будут сцены с полуголой героиней.

Bayonetta 3 выйдет в 2022 году на Nintendo Switch. Точная дата релиза пока неизвестна.