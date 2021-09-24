Дату выхода карточного хоррора Inscryption раскрыли в демоверсии

Издатель Devolver Digital в свойственной себе манере раскрыл дату выхода карточной Inscryption — попробовать собственноручно узнать время релиза игры можно в Steam уже сейчас. На прохождение уйдёт около 40-50 минут.

А теперь спойлеры — мы предупредили!

Релиз случится на ПК уже 19 октября, а предзаказы вот-вот должны открыть. Сама игра представляет собой ядерную смесь множества жанров — тут есть элементы и рогалика, и головоломок формата квест-комнат, и психологического хоррора. И всё это — в карточной игре.

За создание игры отвечает независимый разработчик Дэниел Маллинз, ранее выпустивший Pony Island и The Hex.

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