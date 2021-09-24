С 1 октября в России подорожают консоли Xbox Series

С 1 октября в России подорожают консоли семейства Xbox Series. Информацию «Чемпионату» подтвердил представитель Xbox в России.

Xbox Series X — 49 990 рублей (сейчас 45 590 рублей)

— 49 990 рублей (сейчас 45 590 рублей) Xbox Series S — 30 790 рублей (сейчас 26 990 рублей).

Официально подорожание связано с корректировкой цен на фоне изменения курса валюты.

1 октября произойдёт корректировка рекомендованных розничных цен на консоли и аксессуары Xbox в России, что связано с изменениями курса валют.

По слухам, одновременно с этим подорожают и аксессуары:

стандартный геймпад будет стоить 5390 рублей (сейчас 4390 рублей)

геймпад Aqua Shift и Daystrike Camo — 5999 рублей (сейчас 4990 рублей)

Xbox Elite v2 — 14 890 рублей (сейчас 13 999 рублей).

Поэтому стоит поторопиться с покупкой, если вы планировали это сделать. Подобное ещё весной провернула Sony, когда повысила стоимость PS5 и PS5 Digital в России — теперь старшие версии обеих консолей нового поколения в России стоят одинаково.