С 1 октября в России подорожают консоли Xbox Series
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С 1 октября в России подорожают консоли семейства Xbox Series. Информацию «Чемпионату» подтвердил представитель Xbox в России.
- Xbox Series X — 49 990 рублей (сейчас 45 590 рублей)
- Xbox Series S — 30 790 рублей (сейчас 26 990 рублей).
Официально подорожание связано с корректировкой цен на фоне изменения курса валюты.
1 октября произойдёт корректировка рекомендованных розничных цен на консоли и аксессуары Xbox в России, что связано с изменениями курса валют.
По слухам, одновременно с этим подорожают и аксессуары:
- стандартный геймпад будет стоить 5390 рублей (сейчас 4390 рублей)
- геймпад Aqua Shift и Daystrike Camo — 5999 рублей (сейчас 4990 рублей)
- Xbox Elite v2 — 14 890 рублей (сейчас 13 999 рублей).
Поэтому стоит поторопиться с покупкой, если вы планировали это сделать. Подобное ещё весной провернула Sony, когда повысила стоимость PS5 и PS5 Digital в России — теперь старшие версии обеих консолей нового поколения в России стоят одинаково.
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