«Мы не хотели рушить экономику». Автор ремейка Diablo 2 про устаревшую систему добычи

23 сентября состоялся релиз Diablo 2: Resurrected. По этому случаю старший дизайнер игры Роб Галлерани рассказал о причинах сохранения устаревшей систему добычи в кооперативе. Так было проще, и не пришлось рушить экономику игры.
В обновлённой Diablo 2 действует система добычи, как в оригинальном тайтле. Если во время совместной игры пользователи найдут награду, то придётся решать, кому именно она достанется. Подобное практикуется очень редко, в основном разработчики как бы дублируют добычу и она достаётся обоим игрокам.
Если добавить персональную систему добычи, то могут пострадать остальные функции, о которых игроки даже не догадываются. Мы просто не хотели рушить экономику игры.
По словам Галлерани, создать индивидуальную систему хотели, но в итоге оставили её в устаревшем виде. Авторы просто не нашли простой и эффективный способ реализовать идею.
Diablo 2: Resurrected уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
Разработчики экшена Suicide Squad: Kill The Justice League об Отряде самоубийц из студии Rocksteady представили ключевой арт с героями игры. Детали появятся 16 октября.
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