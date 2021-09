Популярная видеоблогерша спела песню из Kings Bounty 2

Известная российская видеоблогерша Alina Gingertail исполнила композицию из саундтрека Kings Bounty 2. Она называется The Tragedy of Julian and Rosaline. Примечательно, что этой песни нет в официальном OST, авторы планируют добавить её позже. Вероятно, она войдёт в состав будущих дополнений к RPG.

Основное увлечение девушки – исполнение песен из разных видеоигр и популярных франшиз. На её канале можно найти видео с исполнением треков из Divinity: Original Sin 2, Hades, Genshin Impact, Baldur's Gate 3 и множества других игр. Есть даже несколько композиций из World of Tanks и серии The Witcher. На её канале свыше 1,2 миллиона подписчиков.

King's Bounty 2 вышла 24 августа. Журналисты и игроки встретили тайтл весьма холодно, в основном из-за многочисленных недоработок и ошибок. Часть из них исправили в патче, который вышел спустя несколько недель. В нём особое внимание уделили лошади – её сделали более удобной в использовании.