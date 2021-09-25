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Дополнения для Euro Track Simulator 2 бесплатно расширяют

Дополнения для Euro Track Simulator 2 бесплатно расширяют
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Создатели Euro Track Simulator 2 начали бесплатно расширять ранее выпущенные дополнения — первым стала «Иберия», которая посвящена Испании и Португалии. Её обновят до конца года.

Созданием новых дорог и иного свежего контента занимаются молодые специалисты SCS Software. Фактически это было чем-то вроде тестового задания, однако руководство компании настолько впечатлилось результатом, что решило использовать наработки в самой игре. Предполагается, что за Iberia последуют апдейты других DLC.

Первую новую дорогу добавят к северу от Мадрида — она объединит шоссе А-1 и А-2. Вторая же появится на юге Португалии — она протянется от города Синиш и через город Бежу дойдёт до севера Испании.

Новая карта Iberia

Зелёным отмечены новые дороги

Зелёным отмечены новые дороги

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