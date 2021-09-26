Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Первая часть сериала «Аркейн» по League of Legends выйдет 7 ноября

Первая часть сериала «Аркейн» по League of Legends выйдет 7 ноября
Комментарии

Riot Games и Netflix показали дебютный трейлер мультфильма «Аркейн» по мотивам League of Legends. Издатель также объявил дату выхода шоу и его формат. Оно будет доступно на русском языке.

Сериал будет разделён на три части по три серии в каждой. Первая часть выйдет 7 ноября. Вторая и третья появятся на Netflix 13 и 20 ноября соответственно. Дебютные эпизоды будут посвящены ранним годам Вай и Джинкс – ключевым персонажам шоу и чемпионами оригинальной игры. Как описывает Riot, шоу стартует через некоторое время после завершения гранд-финала чемпионата мира.

Одной из главных тем сюжета станет изобретение хекстека. Это специальное ремесло, с помощью которого любой неодарённый человек может овладеть магией. При этом в Riot Games заявили, что для получения удовольствия от сериала не нужно быть знакомым с лором League of Legends. Шоу подойдёт даже новичкам в игре.

5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM 5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM

Список актёров русской озвучки

  • Вай — Татьяна Абрамова
  • Джинкс — Дарья Фролова
  • Кейтлин — Полина Кузьминская
  • Хеймердингер — Игорь Письменный
  • Джейс — Глеб Гаврилин
  • Виктор — Илья Крутояров
  • Экко — Владимир Войтюк
  • Паудер — Василиса Савкина
  • Мел Медарда — Алия Насырова
  • Силко — Александр Гаврилов
  • Вандер — Андрей Вальц
  • Амбесса — Мария Овчинникова
Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021