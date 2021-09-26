Первая часть сериала «Аркейн» по League of Legends выйдет 7 ноября

Riot Games и Netflix показали дебютный трейлер мультфильма «Аркейн» по мотивам League of Legends. Издатель также объявил дату выхода шоу и его формат. Оно будет доступно на русском языке.

Сериал будет разделён на три части по три серии в каждой. Первая часть выйдет 7 ноября. Вторая и третья появятся на Netflix 13 и 20 ноября соответственно. Дебютные эпизоды будут посвящены ранним годам Вай и Джинкс – ключевым персонажам шоу и чемпионами оригинальной игры. Как описывает Riot, шоу стартует через некоторое время после завершения гранд-финала чемпионата мира.

Одной из главных тем сюжета станет изобретение хекстека. Это специальное ремесло, с помощью которого любой неодарённый человек может овладеть магией. При этом в Riot Games заявили, что для получения удовольствия от сериала не нужно быть знакомым с лором League of Legends. Шоу подойдёт даже новичкам в игре.

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