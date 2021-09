Слух: Mortal Kombat X и Hell Let Loose подарят по PS Plus в октябре

В сеть утёк список бесплатных игр для подписчиков PS Plus на октябрь — там традиционно три проекта.

Владельцы PS4 получат 10-ю часть файтинга Mortal Kombat и симулятор гольфа PGA TOUR 2K21, тогда как игроков на PlayStation 5 ждёт ещё и хардкорный шутер в антураже Второй мировой Hell Let Loose. Он появится в сервисе одновременно с выходом — об этом мы также узнали из своих источников.

В Hell Let Loose нельзя победить, будучи экшен-героем вроде Рэмбо — тут придётся действовать вместе с другими 49 товарищами по команде, чтобы одержать верх над противником. Бегать можно как на своих двоих, так и при помощи техники — танков и артиллерии.

Официально подборку должны объявить 29 сентября, а скачать игры можно будет с 5 октября по 2 ноября. На текущий момент можно загрузить проекты сентябрьской подборки — Overcooked: All You Can Eat!, HITMAN 2 и Predator: Hunting Grounds.