«На вашем месте я бы купил Switch». Создатель Bayonetta об эксклюзивности третьей части

Создатель франшизы Bayonetta Хидеки Камия дал небольшое интервью, в котором высказался об эксклюзивности третьей части слэшера. Он выйдет только на Nintendo Switch. И, судя по настроению высказываний Камии, игра вряд ли появится где-то ещё.

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Геймдизайнер посоветовал фанатам не забывать о том, кто издаёт триквел.

Как и в случае с Bayonetta 2, мы создаём Bayonetta 3 на деньги Nintendo. Мы задействованы только в разработке. Все конечные решения о продукте принимает Nintendo. Так что лучше спросите об этом её, выйдет ли игра за пределами её консоли. Если она попросит нас сделать порт на PS5, мы сделаем его.

Камия также порекомендовал купить Nintendo Switch.

Я имею ввиду, что релиз Bayonetta 2 или 3 на PS5 или Xbox возможен, но это решение Nintendo. Следуя этой же логике, на них в том числе могут выйти игры вроде Mario или Zelda. Так что удачи вам в ублажении Nintendo, чтобы это случилось. На вашем месте я бы просто купил Switch.

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Bayonetta 3 была анонсирована в 2017 году, но первая демонстрация геймплея прошла только в сентябре 2021-го. Сам Камия не отвечает за геймдизайн, но следит за целостностью лора и сюжета. Главным по разработке поставили Юсуки Мияту, который был одним из ведущих дизайнеров отменённого экшена Scalebound.