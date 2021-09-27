Оказывается, Артур повредил мозг Томми во время драки в Red Dead Redemption 2

Во второй главе в Red Dead Redemption 2 есть миссия «Отдых по-американски». В ходе неё у Артура Моргана завяжется драка с самым сильным жителем Валентайна — Томми. Сначала тот побеждает, но в итоге Морган сможет переломить бой и после череды ударов по голове соперник теряет сознание. Кто бы мог подумать, что после этой драки у него будет повреждён мозг.

Пользователь Reddit рассказал, что встретил Томми в баре уже после потасовки. Он нашёл проигравшего и заговорил с ним, но тот вместо слов начал мычать и издавать другие звуки. Судя по всему, драка с Артуром обошлась Томми вмятиной в черепе и серьёзной травмой головного мозга.

По словам игроков, они даже и не думали, что с ним случилось что-то серьёзное, пока не увидели эту фотографию. Некоторые считают Артура настоящим чудовищем и монстром, ведь он сделал Томми инвалидом до конца всей жизни.

Артур, ну ты просто монстр. Чёрт, теперь мне жаль этого парня, я и не думал, что травма будет такой серьёзной.

Слушайте, Артур реально перегнул палку. Когда он в ярости, то превращается в машину для убийства, жуть какая.

Red Dead Redemption 2 доступна на ПК, PS4 и Xbox One. Также благодаря обратной совместимости можно поиграть на PS5 и Xbox Series.

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