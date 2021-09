«Стражей Галактики» делают на том же движке, что и Deus Ex

Разработчики Marvel's Guardians of the Galaxy из студии Eidos Montreal сообщили, что игра создаётся на движке Dawn Engine. На нём же работает Deus Ex. Crystal Dynamics же разработала «Мстителей» на базе Foundation Engine. Авторы супергеройского экшена про Звёздного лорда решили внести ясность в ситуацию на фоне споров в сообществе.

Некоторые пользователи предположили, что раз Eidos раньше сотрудничала с авторами Marvel's Avengers, то может использовать уже доступные заготовки для облегчения работы. AllFatherWorks был уверен, что именно так и происходит, но авторы «Стражей Галактики» разубедили его.

По мнению другой половины игроков, Marvel's Guardians of the Galaxy сильно отличается механиками от «Мстителей». Даже сама концепция ясно говорит об этом – отличие от Avengers, экшен Eidos Montreal ориентирован на одиночное прохождение.

Релиз Marvel's Guardians of the Galaxy состоится 26 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Предзаказы уже можно сделать на всех платформах.

