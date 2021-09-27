В Skyrim добавили ведьмаков. Есть знаки Аард, Игни и другие способности

Энтузиаст под ником RobA сделал мод для The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition. Он позволяет добавить в ролевую игру расу ведьмаков с их способностями — знаками Игни, Аард, увеличением скорости и силы.

Мод автоматически делает ведьмаков сильнее и быстрее в два раза, чем представителей других рас. Способность Эндоморфиз позволяет значительно увеличить скорость передвижения, а с помощью знаков можно быстрее расправляться с противниками.

RobA отметил, что с простой версией Skyrim мод не будет работать, поэтому нужна Special Edition. Скачать модификацию можно по ссылке. Автор пообещал улучшать проект и добавлять новые функции. Например, в будущем энтузиаст хочет сделать ещё больше знаков и создать линейку квестов.

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