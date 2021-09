Игрок «Ньюкасла» отреагировал на смешную анимацию бега тренера Стива Брюса в FIFA 22

23 сентября появился фрагмент с празднования победы клубом «Ньюкасл Юнайтед» в FIFA 22. Самый забавный момент — ускоренный бег тренера клуба Стива Брюса. На него в шуточной форме отреагировал игрок «Ньюкасла» Аллан Сен-Максимен.

EA Sports FIFA, объясните, почему вы дали мне скорость с рейтингом 91, а Стиву Брюсу — с 99?

Ролик с этим фрагментом стал популярным и быстро набрал просмотры — на момент публикации новости их набралось 5,5 миллиона. Пользователи до сих пор обсуждают отрезок и предполагают, мог бы настоящий Стив Брюс сделать такой рывок. Стоит учитывать, что мужчине уже 60 лет.

Tielemans21x пошутил, что пробежка Брюса — не самое удивительное в этом отрывке. Победа «Ньюкасла» поразила его больше.

Релиз FIFA 22 состоится 1 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Наш обзор новой части футбольного симулятора вы можете прочитать ниже.

Разработчики Marvel's Guardians of the Galaxy из студии Eidos Montreal сообщили, что игра создаётся на движке Dawn Engine. На нём же работает Deus Ex. Игроки думали иначе.