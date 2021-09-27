Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

VR-версия Resident Evil 4 от первого лица выйдет 21 октября

VR-версия Resident Evil 4 от первого лица выйдет 21 октября
Комментарии

Resident Evil 4 VR выйдет 21 октября эксклюзивно для Oculus Quest 2. Планируется ли выпускать VR-версию игры на других платформах — неизвестно.

Версию хоррора в виртуальной реальности анонсировали ещё в апреле 2021 года. Тогда Capcom отметила, что решила сделать игру в VR для того, чтобы ещё лучше передать жуткую атмосферу Resident Evil 4. По словам журналиста издания IGN, это получилось на славу. Также автор подчеркнул, что игра действительно по-другому ощущается в VR.

Особенности VR-версии Resident Evil 4

  • Поддержка вида от первого лица
  • Переделанные под VR головоломки
  • Переключение между предметами в VR-версии происходит мгновенно
  • Физические взаимодействия с предметами. Например, можно что-нибудь напечатать на печатной машинке

В сети давно ходят слухи о полноценном ремейке Resident Evil 4. Capcom выпустила обновлённые версии Resident Evil 2 и Resident Evil 3, однако последняя получила массу критики за Немезиса и малое количество отличий от ремейка второй части. Вероятно, Capcom решила не спешить с выпуском игры и исправить прошлые ошибки.

5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM 5 худших фильмов по играм, от Mortal Kombat до DOOM

Во время драки Артура и Томми в Red Dead Redemption 2 последний повредил себе мозг и перестал нормально разговаривать. Пользователи удивились такой находке.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021