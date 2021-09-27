VR-версия Resident Evil 4 от первого лица выйдет 21 октября

Resident Evil 4 VR выйдет 21 октября эксклюзивно для Oculus Quest 2. Планируется ли выпускать VR-версию игры на других платформах — неизвестно.

Версию хоррора в виртуальной реальности анонсировали ещё в апреле 2021 года. Тогда Capcom отметила, что решила сделать игру в VR для того, чтобы ещё лучше передать жуткую атмосферу Resident Evil 4. По словам журналиста издания IGN, это получилось на славу. Также автор подчеркнул, что игра действительно по-другому ощущается в VR.

Особенности VR-версии Resident Evil 4

Поддержка вида от первого лица

Переделанные под VR головоломки

Переключение между предметами в VR-версии происходит мгновенно

Физические взаимодействия с предметами. Например, можно что-нибудь напечатать на печатной машинке

В сети давно ходят слухи о полноценном ремейке Resident Evil 4. Capcom выпустила обновлённые версии Resident Evil 2 и Resident Evil 3, однако последняя получила массу критики за Немезиса и малое количество отличий от ремейка второй части. Вероятно, Capcom решила не спешить с выпуском игры и исправить прошлые ошибки.

Во время драки Артура и Томми в Red Dead Redemption 2 последний повредил себе мозг и перестал нормально разговаривать. Пользователи удивились такой находке.