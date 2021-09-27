VR-версия Resident Evil 4 от первого лица выйдет 21 октября

Resident Evil 4 VR выйдет 21 октября эксклюзивно для Oculus Quest 2. Планируется ли выпускать VR-версию игры на других платформах — неизвестно.
Версию хоррора в виртуальной реальности анонсировали ещё в апреле 2021 года. Тогда Capcom отметила, что решила сделать игру в VR для того, чтобы ещё лучше передать жуткую атмосферу Resident Evil 4. По словам журналиста издания IGN, это получилось на славу. Также автор подчеркнул, что игра действительно по-другому ощущается в VR.
Особенности VR-версии Resident Evil 4
- Поддержка вида от первого лица
- Переделанные под VR головоломки
- Переключение между предметами в VR-версии происходит мгновенно
- Физические взаимодействия с предметами. Например, можно что-нибудь напечатать на печатной машинке
В сети давно ходят слухи о полноценном ремейке Resident Evil 4. Capcom выпустила обновлённые версии Resident Evil 2 и Resident Evil 3, однако последняя получила массу критики за Немезиса и малое количество отличий от ремейка второй части. Вероятно, Capcom решила не спешить с выпуском игры и исправить прошлые ошибки.
Во время драки Артура и Томми в Red Dead Redemption 2 последний повредил себе мозг и перестал нормально разговаривать. Пользователи удивились такой находке.
- 27 сентября 2021
-
15:01
-
14:26
-
13:34
-
13:02
-
12:04
-
11:22
-
11:05
- 26 сентября 2021
-
19:18
-
15:16
-
13:38
-
03:38
-
02:51
- 25 сентября 2021
-
16:25
-
16:16
-
16:03
- 24 сентября 2021
-
20:05
-
19:08
-
18:26
-
18:17
-
18:03
-
17:38
-
17:33
-
16:52
-
15:25
-
15:22
-
15:03
-
14:52
-
14:09
-
14:08
-
13:09
-
13:06
-
12:13
-
11:27
-
11:12
-
03:59