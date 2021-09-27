Петербургский симулятор алхимика Potion Craft за 3 дня купили 100 тысяч раз

21 сентября в ранний доступ Steam вышла Potion Craft: Alchemist Simulator — за первые 72 часа продажи превысили 100 тысяч копий. В данный момент симулятор алхимика можно купить за 324 рубля вместо 360 рублей.
Через час после релиза игра возглавила чарты продаж и удерживала эту позицию несколько дней. В период с 20 по 26 сентября симулятор оказался на девятой позиции самых продаваемых игр в Steam, а на момент написания новости Potion Craft удерживает седьмое место.
Potion Craft представляет собой симулятор алхимика от команды из Санкт-Петербурга. В игре нужно варить зелья и продавать людям для разных целей. Главные особенности — большое количество ингредиентов и физическое взаимодействие с предметами. Например, можно мешать снадобье в котле или наливать в него воду.
Появились первые оценки FIFA 22. Многие журналисты отметили хорошее техническое состояние игры, но чего-то кардинально свежего симулятор в серию не привнёс.
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