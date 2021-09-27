Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Петербургский симулятор алхимика Potion Craft за 3 дня купили 100 тысяч раз

Петербургский симулятор алхимика Potion Craft за 3 дня купили 100 тысяч раз
Комментарии

21 сентября в ранний доступ Steam вышла Potion Craft: Alchemist Simulator — за первые 72 часа продажи превысили 100 тысяч копий. В данный момент симулятор алхимика можно купить за 324 рубля вместо 360 рублей.

Через час после релиза игра возглавила чарты продаж и удерживала эту позицию несколько дней. В период с 20 по 26 сентября симулятор оказался на девятой позиции самых продаваемых игр в Steam, а на момент написания новости Potion Craft удерживает седьмое место.

Potion Craft представляет собой симулятор алхимика от команды из Санкт-Петербурга. В игре нужно варить зелья и продавать людям для разных целей. Главные особенности — большое количество ингредиентов и физическое взаимодействие с предметами. Например, можно мешать снадобье в котле или наливать в него воду.

Обзор FIFA 22. Не революция, но шаг вперёд Обзор FIFA 22. Не революция, но шаг вперёд

Появились первые оценки FIFA 22. Многие журналисты отметили хорошее техническое состояние игры, но чего-то кардинально свежего симулятор в серию не привнёс.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021