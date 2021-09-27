Продюсер «Чернобыля» сам попросил снять блокировку с обзора BadComedian

Вчера, 26 сентября, популярный обзор фильма «Чернобыль» от BadComedian заблокировали для просмотра в 70 странах — Россия в их число не вошла. Претензию сформировали три компании — Netflix, MPI Media и CPRAgency. Сегодня, 27 сентября, видео разблокировали.

Изначально автор ролика Евгений Баженов был уверен, что обзор заблокировали из-за негативного разбора картины — иначе видео попало бы под бан куда раньше. Однако продюсер ленты Александр Роднянский, которому не нравятся работы Баженова, отверг теорию — и лично начал выяснять обстоятельства блокировки для её снятия.

И да — я говорил и говорю: мне ваши обзоры не нравятся, но вы в полном праве делать их так, как считаете нужным.

Примечательно, что против бана выступил даже постановщик Сарик Андреасян («Защитники», «Беременный»). Сначала он сам недолюбливал блогера, но со временем сменил гнев на милость.

Ого! Не думал, что ещё есть те, кто тебя блокирует. Неужели Роднянский не понимает, что это бессмысленно и это только злит адекватную аудиторию. Сделал плохое кино — получай от Бэда!

Обзор «Чернобыля» вышел 21 сентября и за неделю собрал почти 10 млн просмотров. Сам фильм вышел в апреле 2020 года. Его пользовательский рейтинг на агрегаторах составляет примерно 5 баллов из 10.