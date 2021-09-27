EA выпустила FIFA 22 Ultimate Edition
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EA отправила ультимативное издание FIFA 22 в продажу — в его состав вошли игра, множество виртуальных бонусов и ранний доступ к полной версии футбольного симулятора. Официальный релиз состоится в пятницу, 1 октября.
Консольная версия Ultimate Edition позволяет играть на обоих поколениях приставок. В противном случае каждую надо покупать отдельно, платного обновления с PS4 и Xbox One до PS5 и Xbox Series не предусмотрено. Хотя в прошлом году у FIFA 21 был бесплатный апгрейд.
Полный состав FIFA 22 Ultimate Edition
- Игрок FUT «Обратите внимание»
- 4600 монет (FIFA Points)
- Игрок 1-й команды недели FUT
- Килиан Мбаппе в аренду на 5 игр FUT
- Посол FUT в аренду на 3 матча FUT
- Воспитанник клуба в режиме карьеры
Где купить FIFA 22 Ultimate Edition (цена для EA Play)
- PlayStation Store (PS5 и PS4) — 7499 рублей (6749 рублей)
- Microsoft Store (Xbox Series и Xbox One) — 7300 рублей (6700 рублей)
- Steam (ПК) — 4499 рублей (4049 рублей)
- Origin (ПК) — 4499 рублей (4049 рублей).
В магазине Origin для ПК получить полный доступ к FIFA 22 можно по подписке EA Play Pro с дополнительными бонусами: ежемесячными предметами для FUT, усилениями опыта для FUT и экипировкой для Volta.
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