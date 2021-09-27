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EA выпустила FIFA 22 Ultimate Edition

EA выпустила FIFA 22 Ultimate Edition
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EA отправила ультимативное издание FIFA 22 в продажу — в его состав вошли игра, множество виртуальных бонусов и ранний доступ к полной версии футбольного симулятора. Официальный релиз состоится в пятницу, 1 октября.

Консольная версия Ultimate Edition позволяет играть на обоих поколениях приставок. В противном случае каждую надо покупать отдельно, платного обновления с PS4 и Xbox One до PS5 и Xbox Series не предусмотрено. Хотя в прошлом году у FIFA 21 был бесплатный апгрейд.

Полный состав FIFA 22 Ultimate Edition

  • Игрок FUT «Обратите внимание»
  • 4600 монет (FIFA Points)
  • Игрок 1-й команды недели FUT
  • Килиан Мбаппе в аренду на 5 игр FUT
  • Посол FUT в аренду на 3 матча FUT
  • Воспитанник клуба в режиме карьеры

Где купить FIFA 22 Ultimate Edition (цена для EA Play)

В магазине Origin для ПК получить полный доступ к FIFA 22 можно по подписке EA Play Pro с дополнительными бонусами: ежемесячными предметами для FUT, усилениями опыта для FUT и экипировкой для Volta.

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