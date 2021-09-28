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В Steam началась распродажа игр Konami и бесплатная раздача Syberia

В Steam началась распродажа игр Konami и бесплатная раздача Syberia
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Вечером 27 сентября в цифровом магазине Steam стартовали сразу две акции. Первая – распродажа издателя Konami, а вторая посвящена адвенчуре Syberia. Её можно получить бесплатно до 20:00 мск 29 сентября.

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Раздача Syberia продлится один день. Это приключенческая игра с элементами квеста, в которой пользователь берёт на себя роль девушки-адвоката Кейт Уолкер. Оригинальная игра вышла аж в 2002 году, её создателем выступает бельгийский художник Бенуа Сокаль. В мае 2021 года он скончался от продолжительной болезни.

Следующая игра серии под названием Syberia: The World Before выйдет 10 декабря. В продолжении обещаны две главные героини.

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