Бета-тестирование Battlefield 2042 может пройти с 6 по 9 октября

Бета-тестирование Battlefield 2042 может стартовать уже 6 октября. Согласно утечке, оно продлится 3 дня и закончится 9 числа. Об этом в «Твиттере» рассказал известный в комьюнити инсайдер Том Хендерсон.

Он нашёл скриншот с китайского стримингового сервиса Bilibili, на котором указаны соответствующие даты. Инсайдер добавил, что у шутера есть свой профиль на сайте. Судя по всему, DICE планирует активно продвигать игру через площадку.

В сентябре дату выхода Battlefield 2042 перенесли. Вместо 22 октября релиз шутера состоится 19 ноября. Хотя фанаты начали переживать за состояние игры, инженер Electronic Arts Джим Хейл сразу их успокоил. По словам специалиста, с разработкой нет никаких проблем, команда просто решила взять дополнительное время на устранение багов.

Battlefield 2042 создаётся для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.