Activision Blizzard выплатит $ 18 млн пострадавшим в громком деле о харассменте

Activision Blizzard выплатит компенсацию в $ 18 млн всем пострадавшим в громком деле о харассменте и дискриминации. Получить выплату смогут лишь те, кто работает в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.
Такое заявление компания сделала после иска от Комиссии США по равным возможностям трудоустройства (EEOC). Согласно договору сторон, выплату получат все пострадавшие, но если по какой-то причине сотрудники откажутся брать средства, то их переведут в благотворительные организации и в различные области развития равенства и инклюзивности.
Глава Activision Blizzard Бобби Котик поблагодарил всех сотрудников за помощь в решении проблемы и подчеркнул, что хочет сделать компанию одной из самых инклюзивных в мире.
В нашей компании нет места дискриминации, преследованиям или неравному обращению. Я благодарен сотрудникам, которые осмелились поделиться своим опытом. Я сожалею, что кому-то пришлось столкнуться с неподобающим поведением, но я намерен сделать Activision Blizzard одной из самых инклюзивных и уважаемых компаний.
Решение о выплате всё ещё не окончательное, так как сперва нужно дождаться решения суда. Если такие меры покажутся достаточными в урегулировании конфликта, то Комиссия отзовёт свой иск.
Бета-тест Battlefield 2042 может пройти с 6 по 9 октября. Информацию сообщил известный инсайдер Том Хендерсон.
- 28 сентября 2021
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
05:40
-
05:24
-
00:28
-
00:19
- 27 сентября 2021
-
19:29
-
18:53
-
18:14
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
15:01
-
14:26
-
13:34
-
13:02
-
12:04
-
11:22
-
11:05
- 26 сентября 2021
-
19:18
-
15:16
-
13:38
-
03:38
-
02:51
- 25 сентября 2021
-
16:25
-
16:16
-
16:03
- 24 сентября 2021
-
20:05
-
19:08
-
18:26
-
18:17
-
18:03
-
17:38
-
17:33