Activision Blizzard выплатит $ 18 млн пострадавшим в громком деле о харассменте

Activision Blizzard выплатит компенсацию в $ 18 млн всем пострадавшим в громком деле о харассменте и дискриминации. Получить выплату смогут лишь те, кто работает в компании с 1 сентября 2016 года или раньше.

Такое заявление компания сделала после иска от Комиссии США по равным возможностям трудоустройства (EEOC). Согласно договору сторон, выплату получат все пострадавшие, но если по какой-то причине сотрудники откажутся брать средства, то их переведут в благотворительные организации и в различные области развития равенства и инклюзивности.

Глава Activision Blizzard Бобби Котик поблагодарил всех сотрудников за помощь в решении проблемы и подчеркнул, что хочет сделать компанию одной из самых инклюзивных в мире.

В нашей компании нет места дискриминации, преследованиям или неравному обращению. Я благодарен сотрудникам, которые осмелились поделиться своим опытом. Я сожалею, что кому-то пришлось столкнуться с неподобающим поведением, но я намерен сделать Activision Blizzard одной из самых инклюзивных и уважаемых компаний.

Решение о выплате всё ещё не окончательное, так как сперва нужно дождаться решения суда. Если такие меры покажутся достаточными в урегулировании конфликта, то Комиссия отзовёт свой иск.

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