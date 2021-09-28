Rockstar удаляет комментарии с GTA 6 на своём YouTube

Странности происходят на YouTube-канале Rockstar, где до сих пор активно недоумевают с трейлера GTA 5 для PS5 и Xbox Series. Как заметили игроки, комментарии с упоминанием «GTA 6» блокируют — они попросту не появляются.
Как показала наша проверка, это действительно так, однако другие вариации шестой GTA проверку проходят — это и «GTA VI», и «Grand Theft Auto VI», и «Grand Theft Auto 6». С чем связана блокировка именно «GTA 6», пока неизвестно, однако комментарии заполнены требованиями выпустить «GTA 5+1».
Официально Rockstar не говорит о планах по следующей GTA — ещё бы, ведь студия продолжает активно поддерживать пятую часть и GTA Online. В марте 2022 года игру перевыпустят уже в третий раз.
Из достоверных утечек известно, что GTA 6 всё ещё на ранней стадии производства и ждать её выпуска раньше 2024 года не стоит. Местом действия, скорее всего, станет Вайс-Сити.
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