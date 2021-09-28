Сбор средств на мангу «Ведьмак: Ронин» завершился — собрали $ 800 тысяч

В начале сентября CD Projekt RED запустила кампанию по сбору денег на Kickstarter для манги «Ведьмак: Ронин». Нужную сумму в $ 106 тысяч удалось получить за два часа после старта, а к концу сборов собрали на 750% больше, чем было нужно — $ 800 тысяч.

Благодаря поддержке фанатов мангу переведут на большее число языков (русского среди них нет), а также добавят различные плакаты, открытки и другие сопутствующие вещи. Рассылать произведение начнут в январе 2022 года, а позже его можно будет купить в магазинах — планируется ли релиз в России, неизвестно…

CD Projekt RED обещала подарить 12-сантиметровую фигурку с битвой между ведьмаком и монстром Тэнгу тем, кто внёс деньги в первые 24 часа.

Авторами манги выступят Рафала Яки, который работал над карточной игрой «Гвинт,» и японский иллюстратор Хатая. Среди прочего они вдохновлялись аниме «Бэтмен-ниндзя». Всего будет 115 страниц и 4 главы.

По сюжету Геральт попал в Японию и станет местным ронином. Он будет бороться с японскими чудовищами, а главным противником станет дух Юкки-онну.

Подписчик канала Nintendo Prime записал видео, в котором распаковал Nintendo Switch OLED и наглядно сравнил её с обычной моделью консоли. Самым заметным отличием стал свежий дисплей.