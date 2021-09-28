Автор арки Кровавого барона в «Ведьмаке 3» теперь отвечает за квесты в Cyberpunk 2077

Разработчик Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3» Павел Саско рассказал о своём повышении. Он был дизайнером различных квестов в играх CD Projekt RED, а теперь стал квест-директором для грядущих сюжетных дополнений к «Киберпанку».

Наиболее известные работы Саско — сюжетная арка Кровавого барона в «Ведьмаке 3» и задание с козой Княжной. Павел известен в сообществе за счёт частых стримов и общения с людьми в социальных сетях. Кстати, игроки тепло приняли новость и поздравили Саско.

До Саско должность квест-директора занимал Матеуш Томашкевич, который покинул компанию в мае 2021 года. Сейчас Томашкевич работает в Riot Games и трудится над MMORPG по вселенной League of Legends.

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