У New World уже второй по масштабам запуск в Steam за 2021 год

New World от Amazon продолжает набирать обороты — утром мы уже сообщили о рекордном онлайне в 217 тысяч активных игроков, однако уже спустя несколько часов он превысил 330 тысяч человек.

В Steam за 2021 года лучше выступила только одна игра — выживач Valheim, у которой на запуске в феврале было больше 500 тысяч человек. Остальные новинки показали себя куда хуже.

Более того, онлайн New World продолжает расти и есть большие шансы, что на выходных он также значительно вырастет — не исключено, что MMORPG сможет опередить Valheim. Особенно учитывая позитивные отзывы аудитории. Сейчас рейтинг в Steam составляет 71% положительных отзывов.

И New World имеет все шансы обойти Dota 2 по актуальному онлайну

На Twitch ситуация аналогичная — число зрителей продолжает расти. Сейчас уже за новинкой следят 450 тысяч человек. Далее следуют Apex Legends (177 тысяч), League of Legends (137 тысяч), FIFA 22 (64 тысячи), Valorant (61 тысяча), Grand Theft Auto V (60 тысяч), Fortnite (55 тысяч), Counter-Strike: Global Offensive (49 тысяч) и Diablo 2: Resurrected (46,7 тысячи).