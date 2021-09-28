Из Overwatch убрали отсылку к Джеффу Каплану — бывшему вице-президенту Blizzard

Blizzard убрала из Overwatch отсылку к Джеффу Каплану. Он был геймдизайнером Overwatch и вице-президентом компании, пока не покинул её в апреле 2020 года.
На одной из карт соревновательного шутера можно было найти пиццерию Jeph's Corner Pizza. В свежем видео об изменениях Бастиона игроки заметили, что из названия заведения пропало слово Jeph's.
Вероятно, это связано со скандалами с харассментом и дискриминацией в Blizzard. Компания пообещала не добавлять отсылки к реальным людям в свои игры. 27 августа разработчики Overwatch объявили об изменении имени Маккри. Также авторы убрали из World of Warcraft отсылки к другим разработчикам — пропадут все упоминания Луи Барриги и Джонатана Лекрафта.
28 сентября стало известно, что Activision Blizzard выплатит компенсацию в $ 18 млн всем пострадавшим в деле о харассменте. Если кто-то откажется брать деньги, то их выделят на благотворительность.
Моддер под ником mugijiang добавил в третьего «Ведьмака» механики из Dark Souls. С модификацией Dark Souls Style Execution Геральт получил возможность контратаковать и наносить удары в спину противникам.
- 28 сентября 2021
-
17:17
-
16:26
-
16:05
-
15:12
-
14:28
-
14:16
-
13:57
-
13:36
-
12:52
-
11:43
-
11:12
-
10:57
-
10:38
-
05:40
-
05:24
-
00:28
-
00:19
- 27 сентября 2021
-
19:29
-
18:53
-
18:14
-
17:00
-
16:38
-
16:23
-
15:01
-
14:26
-
13:34
-
13:02
-
12:04
-
11:22
-
11:05
- 26 сентября 2021
-
19:18
-
15:16
-
13:38
-
03:38
-
02:51