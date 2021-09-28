Из Overwatch убрали отсылку к Джеффу Каплану — бывшему вице-президенту Blizzard

Blizzard убрала из Overwatch отсылку к Джеффу Каплану. Он был геймдизайнером Overwatch и вице-президентом компании, пока не покинул её в апреле 2020 года.

На одной из карт соревновательного шутера можно было найти пиццерию Jeph's Corner Pizza. В свежем видео об изменениях Бастиона игроки заметили, что из названия заведения пропало слово Jeph's.

Вероятно, это связано со скандалами с харассментом и дискриминацией в Blizzard. Компания пообещала не добавлять отсылки к реальным людям в свои игры. 27 августа разработчики Overwatch объявили об изменении имени Маккри. Также авторы убрали из World of Warcraft отсылки к другим разработчикам — пропадут все упоминания Луи Барриги и Джонатана Лекрафта.

28 сентября стало известно, что Activision Blizzard выплатит компенсацию в $ 18 млн всем пострадавшим в деле о харассменте. Если кто-то откажется брать деньги, то их выделят на благотворительность.

Новость по теме Activision Blizzard выплатит $ 18 млн пострадавшим в громком деле о харассменте

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