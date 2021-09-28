В сети появилось 7 минут геймплея Alan Wake Remastered

Журналисты IGN опубликовали видео с 7 минутами игрового процесса ремастера Alan Wake. На него попал момент, когда писатель хочет добраться до заправочной станции. Ролик доступен в качестве 4К.
Видео позволяет оценить качество ремастера. Текстуры стали значительно качественнее, а благодаря новым эффектам и технологиям тайтл выглядит современно. Сюда же стоит отнести улучшенные анимации.
Оригинальная Alan Wake вышла в мае 2010 года на Xbox 360 и двумя годами позже на ПК. Ремастер анонсировали в сентябре 2021 года, а его релиз ожидается уже 5 октября. Игра появится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Это будет первый случай, когда приключения Алана Уэйка появятся на консолях PlayStation.
Ранее в сети появились системные требования ремастера. Для запуска на минимальных настройках понадобится не самый мощный компьютер.
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