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На Xbox Series появилась технология Dolby Vision – она улучшает внешний вид игр

На Xbox Series появилась технология Dolby Vision – она улучшает внешний вид игр
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Microsoft выпустила обновление для Xbox Series X и Series S, с которым консоли стали поддерживать технологию Dolby Vision. Она работает более продвинуто, нежели HDR и HDR10: улучшает внешний вид картинки за счёт яркости, контрастности и глубины цвета.

Сейчас DV поддерживает больше 100 различных игр. Стоит учитывать, что для её использования ваш телевизор должен изначально быть оснащён этой функцией.

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Некоторые тайтлы, которые можно оценить с Dolby Vision

Microsoft дала разработчикам возможность включить поддержку Dolby Vision в своих играх. При этом в тайтлах, которые поддерживают Auto HRD, новая технология не используется целиком, но тоже частично улучшает картинку.

С 1 октября в России подорожают консоли Xbox Series. Microsoft провела корректировку цен в соответствии с экономической ситуацией на рынке и курсами валют.

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