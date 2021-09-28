На Xbox Series появилась технология Dolby Vision – она улучшает внешний вид игр

Microsoft выпустила обновление для Xbox Series X и Series S, с которым консоли стали поддерживать технологию Dolby Vision. Она работает более продвинуто, нежели HDR и HDR10: улучшает внешний вид картинки за счёт яркости, контрастности и глубины цвета.

Сейчас DV поддерживает больше 100 различных игр. Стоит учитывать, что для её использования ваш телевизор должен изначально быть оснащён этой функцией.

Некоторые тайтлы, которые можно оценить с Dolby Vision

Gears 5

Microsoft Flight Simulator

Call of Duty: Black Ops Cold War

Metro Exodus

DIRT 5

Psychonauts

И многое другое

Microsoft дала разработчикам возможность включить поддержку Dolby Vision в своих играх. При этом в тайтлах, которые поддерживают Auto HRD, новая технология не используется целиком, но тоже частично улучшает картинку.

С 1 октября в России подорожают консоли Xbox Series. Microsoft провела корректировку цен в соответствии с экономической ситуацией на рынке и курсами валют.