Новая распродажа в PS Store: Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Mortal Kombat 11 и другие

В PS Store стартовала новая распродажа. В этот раз можно купить множество крупных ААА-игр и других тайтлов со скидками до 80%. В акции участвуют The Last of Us Part 2, Mortal Kombat 11, Cyberpunk 2077, Project CARS 3 и множество других игр.

Самые интересные предложения

Акция продлится до 14 октября. Ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices.

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