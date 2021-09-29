Новая распродажа в PS Store: Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Mortal Kombat 11 и другие
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В PS Store стартовала новая распродажа. В этот раз можно купить множество крупных ААА-игр и других тайтлов со скидками до 80%. В акции участвуют The Last of Us Part 2, Mortal Kombat 11, Cyberpunk 2077, Project CARS 3 и множество других игр.
Самые интересные предложения
- Cyberpunk 2077 — 2156 рублей (-33%)
- The Last of Us Part 2 — 1851 рубль (-35%)
- Disco Elysium — The Final Cut — 2279 рублей (-20%)
- Returnal — 4124 рубля (-25%)
- Doom Eternal — 1599 рублей (-60%)
- Mortal Kombat 11 — 1119 рублей (-65%)
- Hood: Outlaws And Legends — 1429 рублей (-33%)
- Project Cars 3 — 1119 рублей (-72%)
- Resident Evil 3 — 1154 рубля (-67%)
- Call of Duty: Black Ops 4 — 1399 рублей (-72%)
- Assassin's Creed Odyssey — 999 рублей (-75%)
- Little Nightmares 2 — 1439 рублей (-33%)
- Ash Of Gods: Redemption — 239 рублей (-80%)
Акция продлится до 14 октября. Ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices.
Студия Night School объявила о присоединении к Netflix. Компания купила студию, чтобы развивать свой сегмент видеоигр.
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