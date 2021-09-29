Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Киберспорт Новости

Новая распродажа в PS Store: Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Mortal Kombat 11 и другие

Новая распродажа в PS Store: Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Mortal Kombat 11 и другие
Комментарии

В PS Store стартовала новая распродажа. В этот раз можно купить множество крупных ААА-игр и других тайтлов со скидками до 80%. В акции участвуют The Last of Us Part 2, Mortal Kombat 11, Cyberpunk 2077, Project CARS 3 и множество других игр.

Самые интересные предложения

Акция продлится до 14 октября. Ознакомиться с полным списком предложений можно на сайте PS Prices.

Аниме по Cyberpunk 2077 и сериал по The Last of Us — 10 ожидаемых экранизаций видеоигр Аниме по Cyberpunk 2077 и сериал по The Last of Us — 10 ожидаемых экранизаций видеоигр

Студия Night School объявила о присоединении к Netflix. Компания купила студию, чтобы развивать свой сегмент видеоигр.

Комментарии
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021