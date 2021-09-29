Готовьтесь: появились системные требования Back 4 Blood

Turtle Rock и WB Games опубликовали системные требования кооперативного шутера Back 4 Blood — они оказались довольно стандартными для современного релиза.

Минимальные требования

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта — GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

Оперативная память — 8 ГБ

Свободное место — 40 ГБ.

Рекомендуемые требования

ОС — Windows 10

Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 7 1800X

Видеокарта — GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 590

Оперативная память — 12 ГБ

Свободное место — 40 ГБ.

Back 4 Blood выходит 12 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Фактически это духовный наследник Left 4 Dead, однако с нововведениями вроде системы карточек. На прошедшем в августе тестировании игра получила смешанные отзывы.