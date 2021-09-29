Готовьтесь: появились системные требования Back 4 Blood
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Turtle Rock и WB Games опубликовали системные требования кооперативного шутера Back 4 Blood — они оказались довольно стандартными для современного релиза.
Минимальные требования
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-6600 или AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта — GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570
- Оперативная память — 8 ГБ
- Свободное место — 40 ГБ.
Рекомендуемые требования
- ОС — Windows 10
- Процессор — Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 7 1800X
- Видеокарта — GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 590
- Оперативная память — 12 ГБ
- Свободное место — 40 ГБ.
Back 4 Blood выходит 12 октября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК. Фактически это духовный наследник Left 4 Dead, однако с нововведениями вроде системы карточек. На прошедшем в августе тестировании игра получила смешанные отзывы.
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