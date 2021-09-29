Срывы, очереди в 16 тысяч и ревью-бомбинг: как прошёл запуск амбициозной New World

28 сентября 2021 года можно назвать днём New World — по крайней мере, в видеоигровой среде. Для людей настолько успешный старт амбициозной MMORPG от Amazon стал большой неожиданностью — за 24 часа игра показала пятый результат по пиковому онлайну в Steam, да и цифры на Twitch впечатляли.
Однако, конечно же, такой популярный релиз не мог остаться без проблем — большинство из них как раз связано с его популярностью, из-за чего очереди на вход серверов составляли тысячи человек. На самых популярных площадках очереди доходили до 16 тысяч игроков.
Игроки даже начали активно шутить — игра формально и «доступна», но именно что формально. Сыграть получается с трудом.
Для новинки также придумали альтернативное название — Queue World («Мир очереди») вместо New World («Новый мир»).
Вдобавок люди сталкиваются с техническими проблемами — к примеру, игрок пробежал два километра к городу и на подходе просто провалился под текстуры, где погиб. Другой прошёл пять километров к другу, где он не смог выполнять задания.
А на «Википедии» в разделе жанра рядом с MMORPG на время появилась добавка «Симулятор очередей».
Всё это сказалось на рейтинге игры в Steam, который после массовых очередей начали активно бомбить — если вчера днём отзывы были в основном положительные в районе 70-75%, то за сутки опустились до смешанных обзоров с рейтингом 50%.
Разработчики уже успели опубликовать обращение, где пообещали поскорее справиться с проблемами: открывают новые сервера и расширяют вместимость текущих. Вдобавок всем желающим в течение двух недель позволят бесплатно перенести своего персонажа на любой сервер.
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