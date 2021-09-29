20-30 FPS в Cyberpunk 2077 и 60 FPS в DOOM: как современные игры работают на Steam Deck?

Энтузиасту из Китая удалось получить девкит Steam Deck и он запустил на нём современные игры. Портативный ПК показал себя неплохо:
- Cyberpunk 2077 (высокие настройки ) — 20-30 FPS
- Shadow of the Tomb Raider (максимальные настройки) — 30 FPS
- DOOM (средние настройки) — 60 FPS
- Dota 2 (максимальные настройки) — 47 FPS
По словам энтузиаста, большинство игр работало стабильно, но в «Киберпанке» были баги, а местами — заметные падения производительности.
Пользователь подчеркнул, что после трёх часов активной игры заряд батареи со 100% упал до 46%, а задняя часть портативного ПК нагрелась до 42.6 градуса по Цельсию. Важно помнить, что эти данные зафиксированы с девкита — финальная версия Steam Deck может отличаться.
22 сентября появились первые отзывы о портативном ПК. Разработчики остались довольны работой игр и отметили хорошее качество самого устройства. Также ранее Valve ответила на 20 вопросов о Steam Deck.
В декабре 2021 года продажи портативного ПК начнутся в странах Европы, Канаде, США и Японии, а до остального мира устройство доберётся лишь к 2022 году.
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