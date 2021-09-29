«Человек-паук 2» будет мрачнее и похож пятый эпизод «Звёздных войн»

«Человек-паук 2» будет мрачнее первой части — вице президент Marvel Games Билл Розманн сравнил сиквел с пятым эпизодом «Звёздных войн» — «Империя наносит ответный удар».

По словам Розманна, первый «Человек-паук» напоминает ему «Скрытую угрозу» — видимо, по атмосфере и тону.

Итак, да. Есть Майлз, есть Питер, есть Веном. Это всё то, что вы любите. «Человек-паук 2» — это следующая большая глава. В игре будет много персонажей, которые уже появлялись в первой части.

Вторая часть «Человека-паука» выйдет в 2023 году эксклюзивно для PS5. Питеру Паркеру и Майлзу Моралесу предстоит объединить силы против общего врага — Венома. Однако на деле всё может быть не так однозначно, и симбиот в какой-то момент может стать союзником героев.

Энтузиасту из Китая получил девкит Steam Deck и запустил на нём современные игры. Портативный ПК показал себя неплохо. В Cyberpunk 2077, например, 20-30 FPS при высоких настройках графики.