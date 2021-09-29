Видеокарты RTX 3060 и RTX 3070 Ti выпустят в стиле ремейка Diablo 2

Южнокорейский производитель Emtек анонсировал видеокарты RTX 3060 и RTX 3070 Ti в стиле Diablo 2: Resurrected. Для них сделали специальные коробки с логотипом игры — его же поместили и на корпусы устройств.
RTX 3060 и RTX 3070 Ti выступят моделями из новой серии Storm Dark. Старшая видеокарта получит улучшенную систему охлаждения Storm X Dual OC. Заводской разгон RTX 3060 — 837 МГц и TDP 180 Вт
Вероятно, вместе со стилизованной моделью видеокарты будет идти и сам ремейк Diablo 2, но информации по этому поводу пока что нет. Цена устройств также неизвестна.
Diablo 2: Resurrected вышла 23 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Сегодня мы выпустили обзор ремейка — он получился достойным. Тот редкий случай, когда новинка выглядит так, как её запомнили фанаты больше 20 лет назад.
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